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Haberler Gündem Kadir Şeker davasında karar çıktı:10 yıl 10 ay

Kadir Şeker davasında karar çıktı:10 yıl 10 ay

19.5.2023

Gazete

Kadir Şeker davasında karar çıktı:10 yıl 10 ay
Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in (22) cezası, Yargıtay tarafından onandı.

AÇIK CEZAEVİNDE ÇEKECEK
YARGITAY cezanın onamasının gerekçesinde, Şeker'in yurttaşlık bilinciyle Duran'ı uyarmak için yanlarına gittiği belirtildi ve incelemeler sonucu cezada aykırılık görülmediğinden oy çokluğu ile 'Temyiz istemlerinin esastan reddine, hükmün onanmasına' karar verildiği belirtildi. Açık cezaevlerindeki Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023'te sona ermesi halinde Şeker cezasının infazı için açık cezaevine girecek.
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