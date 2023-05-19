Son Dakika...Başkan Erdoğan hemşehri dernekleriyle buluştu! Önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Son Dakika.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan hemşehri dernekleriyle buluşmasında konuştu.

Bu ülkeyi ve bu şehri babalarının malı zannedenler istedikleri kadar kendilerini yırtsınlar İstanbul Anadolu'dur, İstanbul Türkiye'dir.

Siyaset çetin bir imtihandır. İktidar ise ateşten gömlek giymektir. 21 yılda birçok sınamadan geçtik. Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz.

(CHP'nin vicdansızlığına tepki) Sadece depremzedelere yapılan hakaret bile bunların, kabahat hanesini doldurmaya yeter.

Ülkemizin başına gelen en büyük felaketin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için gece gündüz çalışırken bunlar ne yaptı?





"TALİMATI KANDİL'DEN ALIYORLAR"

Deprem yıkıntıları önünde turistik fotoğraflar çektirmek dışında bunlar ne yaptı? Hamdolsun biz tüm kurumlarımız ve belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da. İnsanlığa sığmayacak hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onların deyimiyle tıpış tıpış oy verirseniz ne ala. Yok başka yere verirseniz yapmadık şey bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş.

Bunlar talimati Kandil'den alıyor. Terörün şehirdeki uzantılardan alıyorlar. Biz talimatı, Allah'tan ve milletten alıyoruz. Bizim çizgimiz bu.

Serbest bırakacağız dediler? Kimi? Cezaevindeki, FETÖ'cüleri, Gezicileri, Selo'yu... Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo...

Serbest bıracacağız dediler. Cezaevindeki PKK'lıları FETÖ'cüleri, Selo'yu serbest bırakacaklar. Bu ülke eğer hukuk devletiyse, hukuk varsa biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten ve hukuktan başka hiçbir mekanizma çalışmaz.

Batı değil Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Aile kurumunu asla lekeleyemeyiz. Anayasa değişikliğinde süratle aile kurumunun güçlenmesi için gerekli adımları atacağız.

Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor.





"GERİYE, 28 MAYIS'TA YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMAK KALIYOR"

Biz diyoruz ki gelin ülkemizi 21 yılda kurduğumuz bu güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde çok daha yükseğe taşıyalım. Türkiye Yüzyılı'yla evlatlarımıza güvenli, huzurlu, müreffeh bir ülke, bir gelecek bırakalım. İlk turunu 14 Mayıs'ta yaptığımız cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 milyonu aşkın oy ve yüzde 49,5'luk oranla bunun işaret fişeğini attınız. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, 323 milletvekiliyle iradenizin istikametini gösterdiniz. Şimdi geriye, 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor. Buradan ayrıldıktan sonra hemen memleketlerinizi arayıp akrabalarınıza, eşinize, dostunuza, selamımızla birlikte '28 Mayıs'ta sandıkları sıkı tutmaları' mesajımızı iletmenizi istiyorum. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taçlandıralım. Gerilimden, çamur siyasetinden, provokasyondan medet uman fitnecilere inat 28 Mayıs'ta sandıkları 85 milyon olarak bayram yerine çevireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bir haftamız var.