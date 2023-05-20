Son Dakika... Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar yaptı.Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da hamd olsun kısa bir süre içinde depremzede karşdeşlerimizin yanında olduk. Bakanlarımızı, kamu personellerimizi, gönüllülerimizi deprem bölgesine yığdık. Deprem bölgesinde görev alan personel sayımız 650 bini buldu. İkinci turda ben inanıyorum ki Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak.Kendi şehirlerinde kalan yaklaşık 3 milyon kardeşimize kurduğumuz çadır ve konteynerlerde barınma imkanı sağladık. Kalıcı barınma çalışmaları için kendimize hedef koyduk. 319 bin bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek deprem bölgesinin tamamını ayağa kaldıracağız. İlk köy evlerinin teslimini yaptık. Deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların silüetleri yükselmeye başladı.Bugün burada 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor. Önümüzdei ekim-kasım ayında konutları teslim etmeyi planlıyoruz. Köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirerek sizlere mahçup olmayacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreci devam ettireceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde şahsıma verdiğiniz yüzde 72'yi bulan destek için şükranlarımı sunuyorum. Meclis'te Cumhur İttifakı olarak 322 milletvekili ile çoğunluğu elde ettik.Biz ülkemizi güçlendirme ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken, birileri burada turistlik gezi yapıp çekip gidiyordu. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sandıktaki tercihleri de tabii olarak bu tabloya uygun gerçekleşti. Bu bay bay Kemal Kandil'den talimat almıyor mu? Terör örgütleriyle beraber bu yolda yürümedi mi? Edeler bu teröristlerle beraber olanlara oy verir mi? 28'inde de bay bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz. Bunlar kaybettikleri her seçimin ardından milletimize demedik laf bırakmadılar. Kendi küçük dünyalarında kurduğu Türkiye hayali ile milletin gerçekleri arasındaki fark yüzlerine Osmanlı şamarı gibi inince deliye döndüler. Her seçimde yaşadığı hezimeti 14 Mayıs'ta yaşadılar. Bu defa kin ve nefretlerin Depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar. Gencinden kadınına, emeklisinden çiftçisine kadar herkes bu kin ve nefret hezeyanından payına düşeni aldı. Mesajlarla videolarla saldırıya geçtiler. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan çadırları toplamaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.