Son Dakika... Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! Önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşm

asından öne çıkanlar

Son Dakika... Başkan Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar.Bu anlamlı günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan millet kokan yol arkadaşları verdiği için ham ediyorum. Eskinin köhne düzenini değiştirerek, modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduk. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Geçmişte millete hayrı dokunmamış kişilerin, sizleri kendi dipsiz karanlıklarına karşı uyanık olun. Bunlar koltuklarını korumaktan başka hiçbir gayesi olmayan kifayetsiz muhterislerdir. Ziya Paşa'nın 'Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' beyiti var. Biz gençlerimize güvendik, her alanda yollarını açmanın gayreti içinde olduk. Birileri gibi lafta bırakmadık. Seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Bunlar niye yapmadı? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız?' dediler.İstanbul susuzdu. İstanbul'u susuzluktan başkanınız kurtardı. Sizin tamamınıza yakınınız eski Haliç'i bilmez. Kokusundan geçilmezdi. Balık falan yaşayamıyordu. Öyle bir hal vardı orada. O zaman belediye başkanı olarak, pis suyu Alibeyköy'deki taş ocağına aktardık. Yine bir tülbent gibi pisliği tülbentin üzerinde bırakarak suyunu geri Haliç'e gönderdik. O çamur tabaka taş ocağında kaldı. Orada oyun parkı yaptık. Haliç'in pis kokusundan çevreyi kurtardık. Boğaz'ın suyunu tünel hattıyla Haliç'e gönderdik. Haliç Kongre Merkezi mezbahaneydi. Orada bağırsakcılar vardı. Orası rezaletti. Adımı attık, benden sonra da Kadir Bey yeni haline getirdi. Sizin İstanbul'da böyle bir eseriniz var mı? CHP'lilere sorun. Ya siz ne yaptınız? Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su getirdik. CHP'yi 3 şeyle tanımlarım. Çöp, çukur, çamur. Çöp dağlarını kaldırdık, susuzluğunu giderdik. 50 bin doğalgazlı ev vardı. Ben görevi bıraktığımda 1 milyon 200 bin eve doğalgaz getirdik.Bugüne kadar sizlerin yoldaşlığı ile geldik. Modern Türkiye'yi oluşturmanın altyapısını kurduk. Kimsenin sizi ideallerinizden koparmasına izin vermeyin. Siyasi hayatımızın tamamında gençlere güvendik. Müflis siyasiler gençlere asla örnek olamaz. Seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. TBMM'ye giren en genç 5 vekilden 4'ü bizim partimizde.Kılıçdaroğlu gençlere güvenmiyor. CHP gençleri seçilme ihtimali olmayan yerlerden aday gösterdi. CHP'yi 3 şey ile tanımlarım; çöp, çamur, çukur… En güzel cevabı gençlerin vereceğini inanıyorum. Yüzde 1'i bulmayan partilere 40'a yakın vekil hediye etti.Bir de 'ben hesap uzmanıyım' diyor. Ben bunun hesap uzmanlığına şaştım. Bunu siyasette mezara gömmek için 28 Mayıs'ta kararı ona göre verin. Hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edelim. Gençlerimizin sandıkta bunun hesabını soracağına inanıyorum.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSANLARA BU DENLİ HAKARET EDİLİR Mİ?"

Siyasi ömürlerini 3-5 gün daha uzatmak için milletin sinir uçlarıyla oynayanları siyasetten emekli edeceğiz. Çirkefleşen siyaset dilinin sahiplerinden ülkeyi kurtaracağız. Deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaret edilir mi? Gönderilen 3-5 kuruşun propagandasını yapmaya çalışıyorsun. Otellerden insanları kovuyorsunuz. Bunu göreceğiz ve 28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz. Nasip olursa 6 tane deprem şehrimizi Devlet Bey'le ziyaret edeceğiz. Ne sıkıntıları varsa giderelim istiyoruz. Biz 'Buralarda bize az oy çıktı, şu oldu bu oldu' diyemeyiz. Ayrıma tabi tutmadan insanların en faydalısı olmak durumundayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Koltuklarını koruyabilmek için sizi korkutmaya çalışanlara kendi ikballeri uğruna sizleri kullanmak isteyenlere gençlerimizin 'yeter' diyeceğinden şüphe duymuyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.



7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ

Başkan Erdoğan: Seçim gecesi algı operasyonları ile halkı aldatmaya çalıştılar.