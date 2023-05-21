Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun demokrasi maskesi düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner kente ziyarette bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır tutacaktı. Bugün ise masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi maskesi düştü. Adıyaman bu yüzü çok iyi tanır. Bölücü örgütle, FETÖ'yle, LGBT ile yol yürüyor. Bu CHP LGBT'ci midir? Yanındaki HDP LGBT'ci midir? diğerleri de aynı mı? Peki LGBT AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Fark ortada. Gazi'nin hatırasına hürmeten CHP'ye oy veren vatandaşlarımın, bu partinin marjinallerin ve mezhepçi fanatiklerin operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum" dedi."Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar" diyen Başkan Erdoğan, "Makarnacı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. İnsanlarımıza cahil diyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'milletin karnı toggmuş' diyorlar. Bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar" dedi.Erdoğan, "Pazar günü 17. seçimi de kaybettiler. 'Oy yoksa hizmet yok' diyen insanları kutuplaştıran, mahalle baskılarıyla gençlerimizi bastıran kendileridir. Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir özeleştiri vermediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini sanıyorlar" diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşımında bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. 21 yıldır iktidardayız. Birçoğunuzla aynı yaştayız" değerlendirmesinde bulundu.Bu 21 yıl boyunca hiçbir gencin hayat tarzına müdahale etmediklerini kaydeden Erdoğan, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermediklerini vurguladı.Erdoğan, ülkeye kazandırdıkları nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra gençlerin fikirlerini rahatça ifade edebilmeleri, gençliklerini özgürce ve doyasıya yaşayabilmeleri için de var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adıyaman'daki kalıcı deprem konutlarına ilişkin videoyu, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara izleterek "Konutlar nasıl?" diye sordu. Erdoğan, "İşte kalbi depremzedelerle atmak böyle olur. İnşallah, evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da yeni yuvasına kavuşturana kadar aralıksız çalışacağız. Amacımız ekimkasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır" dedi. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda ilk köy evlerinin teslimini yaptıklarını anımsattı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs'ta CHP'nin 'öndeyiz' şekline yaptığı manipülasyonlara tepki göstererek "Halkı aldatmaya ve kendi tabanlarını tatmin etmeye çalıştılar. Sonra biz 5 puan önde bitirdik" dedi. Depremzedelere yönelik yapılan hakaretlere de değinen Başkan Erdoğan, "Gönderdiğiniz 3-5 kuruşun çirkin bir şekilde propagandasını yapmaya kalkıyorsunuz. Otellerden onları kovuyorsunuz" şeklinde konuştu.MHP Lideri Devlet Bahçeli, ikini tur seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'da vatandaşlara seslendi. Bahçeli, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde aldığı oy oranına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koymuş olduğu hizmetler çerçevesinde burada acı içerisinde zafere mühür vuran vatandaş topluluğu vardır" dedi.