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MHP lideri Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da depremzedelerle buluşmasında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bazı kimseler felaketten siyasi rant üretmeye çalıştı. Eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi felakete sürükleyiştir." ifadelerini kullandı.

21.05.2023, 15:35 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023, 15:58

MHP lideri Bahçeli’den Hatay’da önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da depremzedelerle buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Bazı kimseler felaketten siyasi rant üretmeye çalıştı.

Aziz Hataylılar, eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi.

Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi felakete sürükleyiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5 yıla yakın bir süredir her türlü fedakarlığı yaparken Türkiye'yi de geleceğe hazırlayan bir sistem olmuştur.

Aziz Hataylılar hayırlı bir adım attınız. Yeni bir Türkiye dediniz. Batı basını ne yazarsa yazsın. Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz.""

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