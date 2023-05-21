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Haberler Gündem ‘Sağlıkçılar reklam malzemesi yapılamaz’

‘Sağlıkçılar reklam malzemesi yapılamaz’

21.5.2023

Gazete

‘Sağlıkçılar reklam malzemesi yapılamaz’
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takviye edici gıda satışı yapan bir firmanın reklamlarında "Pandemi ve deprem felaketinin görünmez kahramanları eczacılar ve sağlık çalışanlarına minnetle" ifadelerinden sonra doktor kıyafeti giyen bir kişiye takviye edici gıda pazarlatılmasını "ajitasyon" olarak değerlendirerek, firmaya idari para cezası kesti. Sağlık çalışanlarının bu şekilde bir reklama konu edilemeyeceğine hükmeden Kurul, firmaya 1 milyon 388 bin 526 TL idari para cezası keserken, söz konusu reklamların yayınlanmasını da durdurdu.
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