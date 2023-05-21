Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerimize bir kez daha el kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir. Bizim için elbette sizin teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şu anda alanımızda 30 bin kişi var. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile zıtlaşan biri olmadık. Zaman oldu biz Hatay'da 100 bin kişiyle miting yaptık.

21 yıllık iktidarlarımız döneminde millete tepeden bakmadık. İnsanımızı hiçbir zaman tehdit etmedik. Ayıranlardan ayrıştıranlardan değil hep birleştirenlerden olduk.

Daima kardeşliğin diliyle konuştuk, bugün de aynısını yapıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetimizin temsilcileri gibi insanımızı itham etmiyoruz. Biz kimseyi hor görmüyoruz. Hele hele depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimize bakıyoruz. Nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz size inanıyoruz.

Ne diyorlardı? Size bir daha yardım göndermeyeceğiz. Kim diyor bunu? CHP'nin trolleri.

Biz depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Devletimizin tüm imkanlarını bölge için seferber ettik, devlet burada, Kızılay burada.

Defne Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet ne dedi? "3 ayda hastane mi yapılır" dedi. . Biz kovid döneminde Atatürk havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı murat dilmener hastanesini yaptık. Aynısını Anadoılu yakasında Pakize Öz hastanesi'ni yaptık. Biz arazi adamıyız, çalışarak geliyoruz. 3 ayda bu nasıl olur diyenler, ya sizin hayatınızda bir eser var mı?

Defne'de Erdoğan'a verilen oy yüzde 8,5 Kılıçdaroğlu'na verilen oy yüzde 91,5. Biz burada bir ayrım yapmıyoruz, burada bir deprem yaşandı. Burada yaşayan insanlar için yatırımımız yapıyoruz.

Bu ülkenin cumhurbaşkanı bensem orada yaşayan insan olduğu için bu talimatı verdik. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Erdoğan böyle tanındı böyle de tanınacak. 650 bin görevli ve gönüllümüz canla başla hizmet etti. Yüz milyonlarca kardeşlerimizin duasını ve desteğini yanımızda hissettik. Depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi tek tek ziyaret etmiştik. Yapımı tamamlanan köy evlerinin bir kısmının teslimatını gerçekleştirdik. Kampanya döneminde bir gözümüz ve kulağımız buradaydı. Karşılaşılan her sorunu bizzat takip ettik. En büyük yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetlemiştik. Belediyelerimiz alt yapıdan üst yapıya aş evlerinden konteyner kent kurulumuna kadar sizleri desteklediler. Arkadaşlarımız reklam yapmadı, başkaları gibi enkaz önünde poz vermek için gelmediler. Rabbim hepsinden razı olsun. Geçici barınma alanlarının kurulması depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Geçici barınma merkezleri ile iş yerlerimizi de faaliyete geçirdik. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bunları da eylül ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz.

"HATAY'DAN BU DEFA FARKLI BİR OY BEKLİYORUZ"

Değerli kardeşlerimi Antakya küçük sanayi sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi olmak üzere inşa sürecini başlattık. İnşallah şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere 251 bin konutu inşa etmiş olacağız. Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanesi'ni de bugün açıyor olacağız.

Sandıkta bunlara haddini bildirmeye, bunları emekli etmeye hazır mıyız. Ne söz verdiysek tek terk yerine getiriyoruz. Evi orta hasarlı olan vatandaşlarımız için de yeni konutlar yapacağız. Hedefimiz 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır. Depremin bize hatırlattıklarından biri de fani olduğumuzdur. Arkamızda minnetle yad edilecek eserler bırakmaktır. Amacımız milletimize "Bir Erdoğan vardı, mert adamdı, yürekli adamdı" dedirtebilmek. Düşüncemiz ne ise zikrimiz o oldu. Milletimizin gözünü boyamaya tenezzül etmedik. Milletimizin önüne karnemizi koyup oy istedik. Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor, teröristlerden alıyor. Teröristler ile kol kola el ele dolaşan bay Kemal var. Ondan benim ülkeme fayda olur mu? Gereken cevabı vermek için önümüzdeki bir hafta usanmadan çalışıyor muyuz. Hatay'dan bu defa farklı bir oy bekliyoruz.