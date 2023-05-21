‘Yarısı bizden’ kampanyasına 174 bin başvuru yapıldı

Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden 3 ay geçti. 173 bin konutumuzun inşası, sanayi sitesi, köy evi inşası 11 ilimizde eş zamanlı olarak başlamıştır, inşaat süreci devam etmektedir. İlk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu bitirip afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi. 'Kentsel dönüşümde yarısı bizden' kampanyasına şimdiye kadar 760 bin başvurunun yapıldığını da belirten Kurum, "Bugün İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul'umuzu depreme ve her türlü afetlere karşı hazırlamak istiyoruz. Bunun için ne diyoruz? Önce 'Güvenli Konutlar, önce Huzurlu Yuvalar' diyoruz. 'İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü' diyoruz. 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. İnşallah bu adımlarla İstanbul'umuzdaki tüm sağlıksız yapıları yenileyeceğiz. Şu ana kadar projemize 761 bin bağımsız bölüm için 174 bin başvuru yapıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Tam 3 milyon vatandaşımızın hayatı artık değişiyor demek. Kararlıyız; hep birlikte Tuzla'mızı, İstanbul'umuzu güçlü, güvenli, huzurlu yarınlara taşıyacağız" dedi. Murat Kurum buradaki ziyaretinin ardından İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Dondurma tezgahının başına geçen Kurum çocuklara dondurma dağıttı.

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