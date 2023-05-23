Başkan Erdoğan’dan Sivas’ta önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'da Sivas'ta çok önemli açıklamalar...

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Kıymetli kardeşlerim, genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yol boyu sağ sol her taraf tıklım tıklım. Şu anda emniyet rakamını sizlere açıklıyorum, 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle bir coşkuyu yaşamamıştım. Biyorum ki Pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz. Tüm Sivaslı kardeşlerimi selamlıyorum.

Sizlerin gururunu paylaşmak için yüksek hızlı trenimizi 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Sivaslı kardeşlerimiz hızlı trenle gidiyor, Ankara'ya 2, İstanbul'a 6 saatte. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün hızlı tren konforu yaşıyor. Bay Kemal bu işler lafla olmuyor, İcraat gerektiriyor.

Hızlı trenin rahatlığı diğer illerimize kadar götüreceğiz. Londra'dan çıkan birisi ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek. Nasıl 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunmaya her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı da güçlendireceğiz. Bunu da Karabağ'ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen başaracağız."

Türk Dünyasına yönelik gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in aldığı bizi destekleme kararının hayırlı olmasını diliyorum.

14 Mayıs seçimlerinde Sivas kendine yakışanı yaptı. Milletvekilliğinde terciğinin Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığında da Sivaslı kardeşlerimiz bize büyük bir teveccüh gösterdi. Bize oy versin vermesin sandığa giderek demokrasiye güç katan tüm Sivalılara şükranlarımı sunuyorum. CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza cahil demenin bizim kitabımızda yer yoktur. İstedikleri sonuç çıkmadığı için milletin karnı TOGG'muş diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne ne de insanlığa yakışır.

Depremzedelere hakareti dibin dibi olarak görüyoruz. Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz.

Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. Depremzedelere hakaretler, kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır. Allah'ın izniyle milletin şamarını yemekten kendilerini kurtaramayacaklar.

CHP Genel Başkanı bir kaset kumpasıyla başladığı yolculuğunu böylece 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin hepsi kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır. Milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklar. İstanbul'da Sivas'ın potansiyeli ilk 3'ün içerisindedir. Böyle yoğun bir nüfusa sahip. İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi harekete geçireceksiniz. 28 Mayıs ile birlikte ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda çok çalışacağız.

İnsanımızın enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadele edeceğiz. Bunlar Bay Kemal'in işi değil, bunları biz başarırız.

Putin'le görüşüyorum diye Bay Kemal rahatsız. Diyor ki 'Ben Batı'nın Putin yaptırımlarına uyarım'. Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun Bay Kemal.

Gabar'da bulduğumuz petrolü de ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Bölgenin diğer yerlerinde petrol arama çalışmalarını sürdürüyoruz.

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