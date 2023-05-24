Başkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ankara'nın 15 Temmuz gecesine gösterdiği kahramanlık nesillerden nesillere gösterilecek bir kahramanlık olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamından gelerek geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Bu şehir de size barınacak yuva, sofranıza koyacak ekmek verdi. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada tüm illeri göreceklerdi.

Bu vatan topraklarını parçalamak dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bizim sözümüz Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne tüm örgütlerin hain emellerine karşı tek millet, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz, emperyalistlerin üzerimize oynadığı oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyenleredir.

Bizim sözümüz, ipinin bir ucu terör örgütlerinin, bir ucu tefecilerin elinde olanların riyakarlıklarına dur diyenleredir. Bizim sözümüz milletedir. Siyasi hayatımızın her döneminde bugün de sözümüz milletimizedir. yarın da öyle olacaktır. Cumhur ittifakı da sözünü millete söyleyenlerin ittifakıdır. Kardeşlerim, biz sözümüzü millete söylerken, seçimdeki rakibimiz her gün başka bir maskeyle arzı endam eden zatın sözünün kimlere olduğunu iyi biliyorsunuz. CHP genel Başkanı özerklik diyerek, Selahattin Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandil'dekiler de desteklerini açıklayarak mukabele ediyor. FETÖ de, içerdeki dışardaki tüm mecralarını tahsis ederek CHP Genel BaşkanI'na desteğini sürdürüyor. Tablo işte bu kadar net.

Bay Bay Kemal, Selo'ya ne diyor. Kim bu Selo. Diyarbakır'da 51 kardeşimin ölümüne neden olan değil mi? Bunların içerisinde Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan değil mi?

Bizim üzüntümüz, ülkesine ve milletine sevgilerinden şüphe duymadığımız CHP'li kardeşlerimin içerisine düşürüldüğü durumdur. Sizler 14 Mayıs'ta partinizin de size telkin ettiği tercihi sandığa yansıtarak tercihinizi yerine getirdiniz. Artık tercihnizde serbestsiniz.

Sen nasıl hesap uzmanısın ki, oyları yüzde 1 olmayan partilere 40 milletvekili verdin. Cumhur İttifakı 323 parlamanterle parlamentoda yerini aldı. Gelin 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim. Gelin Türkiye'nin asırlık kalkınma hamlelerini 21 yılda nasıl telafi ettiysek, Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte hazırlayalım.

Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı? Biz yaptık biz. Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları, Melih Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde biz yaptık. Senin belediye başkanın 4 yılda ne yaptı? İStanbul'a sorun, İzmir'e sorun. Sen 4 yılda ne yaptın?