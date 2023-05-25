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Haberler Gündem DEAŞ’ın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

DEAŞ’ın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

25.5.2023

Gazete

DEAŞ’ın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

İSTANBUL merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden Bilal Özbuğday'ın örgüt adına 'Takva' grubunun faaliyetlerini yürüttüğü, grubun Marmara sorumlusu olduğu, kadılık görevini üstlendiği ve sözde İstanbul Valisi olarak Selman Salış'ı atadığı ortaya çıktı.

Örgüt üyesi Azerbaycan uyruklu Abdurrahman Mediev'in ise çatışma bölgesinden gelenlerin yerleşecekleri yerleri ayarladığı, çatışma bölgesindeki örgüt üyelerinin ailelerine yardım edilmesini sağladığı ve çatışma bölgesine gitmek isteyenler için lojistik destek sağladığı ortaya çıktı.

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