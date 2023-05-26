‘İftira siyasetiyle seçim kazanılmaz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ülkenin içinde bulunduğu seçim sürecinin sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, "14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik. Peki, neydi bunlar? Türkiye'ye atılan 'diktatörlük' iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyasetiydi" diye konuştu. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik."

'ARTIK ORTADA MASA FALAN KALMADI'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefeti eleştiren Başkan Erdoğan, "Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. CHP Genel Başkanı, o bildik siyasetini kendi başına sürdürüyor. Kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı. İnşallah pazar günü seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete de son vereceğiz milletçe. 15 seçim bizimle yarışa girdi hepsini kaybetti. Artık cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun" dedi.