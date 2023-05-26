Son Dakika... Başkan Erdoğan, İstanbul’da! Önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen mitinge katılıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz esenleri çok seviyoruz. Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin, 140 bin. Bu pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak demek. Pazar günü Esenler bir başka ses verecek. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bizlere sizin şu sevginizi bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Siz bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Aşkla şevkle Esenler her zaman sandıkta patladı. Bugün bu meydanda gönülden gönüle giden o gizli yol var.

Bu meydanda dosta güven ülkelerimizin hasımlarına korku salan dirayetli bir duruş var. Şu coşkuyu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 7 Mayıs Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting yapmıştık. 1 milyon 700 bin kardeşimiz toplanmıştı. Tabii bu birilerine korku vermiştik. Yüzde 90'la 14 Mayıs'ta dünyaya demokrasi örneği verdik. Dünyada böyle bir şey bulamazsınız. Dünyada yüzde 30-40. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul'da birinci oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu.

Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya demokrasi dersi verdik. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır bir fark attık. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra Bay Bay Kemal'in yapabileceği bir şey var mı? Çoğunluk bizde. Sen nasıl kanun çıkaracaksın. İnsanımız 'İstikrar sürsür Türkiye büyüsün' diyor.

Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ömrü 2-3 ayı bulan koalisyon hükümetleri gördük. Siyasi istikrarsızlık Türkiye'ye altın yıllarını kaybettirdi.

Türkiye daha önce göremediği yerlere bizimle geldi. Milletimiz ülke tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terör örgütleriyle en başarılı mücadele bu dönemde verildi. Küresel siyasette ülkemizin ağırlığı bu dönemde arttı. Hak ve özgürlükler adına en ileri reformlar bu dönemde yapıldı. Bölgeler arası gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi.

Milletimiz istikrar için tercihini bizden yana kullandı. 28 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi çok daha güçlü şekilde tamamlayacağız. Bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz?

Toplam oyu yüzde biri bulmayan 3-4 partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek. Niye? Senin bu kadar vekilin varken nasıl oldu da partilere verdin. Bunun hesabını soracaklar. Güya hesap uzmanısın. Bunlar hapisteki canileri dışarı salma sözü verdiler.

Benim milletim teröristlerle beraber olana eyvallah etmez. Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Benim milletimin aklıyla alay edilmeyeceğini bunlara tekrar hatırlatacağız.

Sizlerden aldığımız cesaretle ülkemize aşkla hizmet ediyoruz.

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