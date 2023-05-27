Menderes’in hedeflerini Erdoğan gerçekleştiriyor

14 Mayıs 1950 günü, aziz milletimiz CHP-TEK PARTİ diktatörlüğüne son vermiş, rahmetli Adnan Menderes'i iktidara getirmişti. 10 yıl sonra tek dişi kalmış Batı'nın mekaniği ile CHP'nin öncülüğünde cuntalar, 27 Mayıs 1960 darbesiyle kahramanı Adnan Menderes'i devirip zalimce astılar.

Demokrasi şehidi Adnan Menderes idama götürülmeden önce son mektubunu yazdı: "İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok.

Dirimden korkmayacaktınız.

Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir." Bugün 27 Mayıs 2023. O meşum darbenin üzerinden 63 yıl geçti. Rahmetli Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar darbecileri takip ediyor. 14 Mayıs 2023'te aziz milletimiz Adnan Menderes'in devamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yine bağrına bastı. 28 Mayıs'ta inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Başkan Erdoğan ile yürüme kararını tescilleyecek.

3 MİLYON FARK ATTI

14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 milyona yakın fark attı. Yüzde 5 önde çıktı. Aziz milletimizin 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu balonunu söndürmeye kararlı olduklarını gösteriyor.

Yüzde 55 ile Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğini açık ve net söylüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balonları söndürme mesajı yayınladı.

BALONU SÖNÜYOR

● 14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda "algı balonlarının" sönmesine de şahitlik ettik.

● Peki, neydi bunlar?

Türkiye'ye atılan "diktatörlük" iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı.

● Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekâtlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyasetiydi.

● 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardık.

● Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik.

● Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik.

MİLLET YENİLEYECEK

2017 yılında parlamenter sistemden Başkanlık modeline geçildi. Başta CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yanında yer alan diğer muhalefet partilerinin liderleri, aziz milletin bu kararının ne anlama geldiğini anlayamadılar. Kendilerini 21'inci yüzyıla göre yenileyemediler.

Eski Türkiye'de kaldılar.

İktidara hazırlanma yerine Başkan Erdoğan'ı yıkma hayali ile yaşadılar.

Sonuç: 14 Mayıs'ta yine kaybettiler.

28 Mayıs tarihi bir gün olacak. Kemal Kılıçdaroğlu kaybederek Meclis dışında kalacak. Temmuz ayında yapılacak CHP kurultayı birçok gelişmeye gebe. Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmaya kararlı görünüyor. Ancak Başkan Erdoğan'a 12 karşı seçim kaybetmiş bir lider olarak uzun zaman devamı çok zor.

Topal ördek konumu ile ancak 2024 yerel seçimlerine kadar gidebilir. Yerinde kalması mümkün görünmüyor.

İMAMOĞLU'NUN RÜYASI

CHP'nin teşkilat başkanlığını elinde tutan, delege kurgulamasını yapmış Oğuz Kaan Salıcı önde görünüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun ise durumu karışık. Siyasi yasak kararı kesinleşirse belediye başkanı adayı olamadığı gibi, genel başkanlık rüyası da bitecek.

Siyasi yasaklı olmaz ve 2024 Mart seçimlerine aday olarak girmeyi başırırsa CHP Genel Başkanlığı'na soyunmayı planlamış durumda.

CHP listesinden Erzincan Milletvekili olan Mustafa Sarıgül de sürpriz isim. Takip edilmesinde yarar var.

MERAL HANIM SIKINTILI

Meral Akşener de ikinci 5 yıl daha Meclis dışında kalacak. Ani bir kararla 25 Haziran'da büyük kongre yapıp, genel başkanlığın elinden alınmasını önleme telaşında.

Alsa bile topal ördek durumunda. Koray Aydın'ın nefesini hep hissedecek, işi zor. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu da Meclis dışında kalacak. Partilerinin kaderini yerel seçimler belirleyecek.

SONUÇ

Aziz milletimiz, demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes'in idama götürülürken yazdığı son mektubunda dile getirdiği "İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Dirimden korkmayacaktınız.

Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir" sözlerini unutmadı, unutmayacak.

Büyük Türk milleti rahmetli Menderes'in devamı olan Erdoğan'ı yine bağrına basacaktır.