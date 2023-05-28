Afet bölgesinde hüzünlü seçim! Depremzedeler konteynerde oy kullanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Hatay'da kurulan 3 bin 154 sandıkta 1 milyon 62 bin 886 seçmen oyunu kullanmak için saat 08.00'den itibaren sandığa giderek oylarını kullandılar. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar, duygusal anlar yaşadı.





Yaşanan depremden dolayı başka illere giden ve oy kullanmak için kente gelen Hataylılar uzun süredir birbirlerini görmedikleri komşularına, yakınlarına sarılarak hasret giderdi.Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçede ve alt yolda olmak üzere toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Valilik, konteyner ve çadır kentlerde kalan, ulaşım imkanı bulunmayan vatandaşları oylarını kullanması için okullara ücretsiz taşıdı.Adana'da 1 milyon 614 bin 424 seçmen 4 bin 801 sandıkta oy kullandı. Vatandaşlar, oy kullanmak için saat 08.00'den itibaren sandıkların bulunduğu okullara gitti.Asrın felaketinden etkilenen Osmaniye'de de seçmenler, bin 170 sandıkta oy kullanıldı. Konteyner ve çadırda kalan depremzedeler ise ikametlerinin bulunduğu mahalledeki okullara giderek oylarını kullandı.