AK Parti İzmir’de görkemli kutlama: İzmir’in dağlarında demokrasi çiçekleri açtı

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından AK Parti İzmir Milletvekilleri ile il binasında partililere seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'in dağlarında bu gece demokrasi çiçekleri açtı, denizinde Türkiye yüzyılı başladı. Yarın İstanbul'un fethi. Bugün de artık gönüllerin fethedildiği gün olmuştur. Bizde rehavet yok. Bir zaferden diğer zafere koşma zamanı. Türkiye yüzyılına, İzmir yüzyılına başlama zamanı. Artık İzmir'in zamanı geldi" dedi.Türkiye siyasi tarihinde ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti'li İzmirliler sonuçların açıklanmaya başlanmasıyla birlikte soluğu AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında aldı. Bina önündeki alanda ellerinde bayraklarla hazır bulunan partililer, led ekrandan Erdoğan'ın ilk açıklamasını izledi. Sloganlar atarak seçim sonuçlarını kutlayan vatandaşlara, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı seslendi. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen vekillerle birlikte açıklama yapan Saygılı, "Bugün senin zaferin. Bugün senin kararının zaferi. Bugün büyük Türkiye'nin zaferi. Bugün Türkiye yüzyılının mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siz dava arkadaşlarının zaferi. Gururluyuz, sevinçliyiz. Tarihe tanıklık ediyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan milletimize, Türk dünyasına ve İslam dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Milli irade, özgürlük, istikrar, güven, bu necip millet kazandı. İzmir'in dağlarında bu gece demokrasi çiçekleri açtı, denizinde Türkiye yüzyılı başladı. Yarın İstanbul'un fethi. Bugün de artık gönüllerin fethedildiği gün olmuştur. Bizde rehavet yok. Bir zaferden diğer zafere koşma zamanı. Türkiye yüzyılına, İzmir yüzyılına başlama zamanı. Artık İzmir'in zamanı geldi. Büyük Türkiye zaferini büyük İzmir zaferi ile taçlandırıyor muyuz?" diye sordu."24 yıldır ilimizi yönetenlere seslenmek istiyorum" diyen Saygılı, şöyle devam etti: "Lafla peynir gemisi yürümez. 'İzmir hakkını alacak' diyorlar. 'Aşka İzmir' diyorlar. İzmirlilerle adeta dalga geçiyorlar. El insaf; onlar bugüne kadar milletimize hangi sözünü tuttu? Yollarımız delik deşik değil mi? Körfez korkuyor değil mi? Trafik her gün kilitleniyor mu? Gecekondudan İzmir geçiliyor mu? Her yağışta İzmir'i seller basıyor mu? Yakışıyor mu? Bu gidişata 'Dur' diyecek miyiz? Ak davanın elleri; İzmir'i beklediği hizmetlere kavuşturmaya var mısınız? Aylardır iktidar hayali kuranlar; bay bay Kemal boş söz söyler, bizim reis son sözü söyler" dedi.Saygılı, şöyle devam etti: "Bugün kaybedenin olmadığı, kazananın Türkiye olduğu bir gündür. Herkesin kendini daha fazla özgür, daha mutlu hissedeceğiz günlerin ilkidir. Kime oy vermiş olursa olsun tüm kardeşlerimizin de bayramıdır. Bugün bütün vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklıyoruz. Sorunluluğumuz daha da arttı. Yerel seçimler için ayrı bir sorunluluk yükledi. Seçim çalışmalarını hemen şimdi başlatıyor muyuz? Yerel seçimlerde başarılı olmak için durmak yok yola devam. Söz veriyor muyuz?"Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, "Bu güzelliği yaşayan Rabbimize hamdolsun. Bugünkü zafer şehitlerimizin kefenindeki kurumayan kanın zaferidir. Nerede mazlum coğrafyada yaşayan Müslüman Türk varsa onların umudunun zaferidir, yüce Türk milletinin zaferidir. Bizleri Rabbim birlikten, dirlikten ayırmasın" sözlerine yer verdi.HÜDAPAR Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hazar Aşkın, "Selam olsun ümmetinin gözü Türkiye'de olan tüm Müslüman kardeşlerimize. Ne kadar sevinsek az. Bu seçimin özelde ülkemize, genelde İslam ümmetine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bize bu sevinci yaşatan Rabbime hamdolsun. Bu seçim bir ümmet seçimiydi. İslam ümmeti seçimiydi. Rabbime şükürler olsun, alnımız akıyla reisimizi tekrar cumhurbaşkanı ilan ettik. Bizler bu sevincimizle beraber mütevazılığımızı, vakarlığımızı, olgunluğumuzu elden bırakmamamız lazım. Zafer sarhoşluğu tuzağına düşmememiz lazım. İslam ümmeti ve özellikle milli ve yerli değerlere sahip olan kardeşler olarak bir araya geldiğimizde bu işi başarabileceğimizi ispat ettik. Biliyoruz ki eğer seçini kaybetseydik ülkemiz 100 yıl geri gidecekti. Ne kadar şükretsek azdır. Bundan sonra değer yargılarımıza bağlı kalmak kaydıyla olgunluğumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz ki 9 ay sonraki yerel seçimde İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.Bina önünde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın balkon konuşmasını led ekrandan izleyecek.

AK Parti İzmir Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından partini il başkanlığı binasının önüne gelen partililere seslendi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti'li İzmirliler sonuçların açıklanmaya başlanmasıyla birlikte AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasına geldi. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde İzmir'den milletvekili olan AK Parti'li vekiller, vatandaşlara seslendi.

"BUGÜN BAYRAK KAZANDI, VATAN KAZANDI"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "İzmir kazandı mı? Türkiye kazandı mı? PKK, Pensilvanya kaybetti mi? Bayrak, vatan, millet kazandı mı? Bugün bayrak kazandı, vatan kazandı. Karabağ, Azerbaycan, Türki cumhuriyetleri kazandı. Siyonistler, ABD, Avrupa, düşmanlarımız kaybetti. Bugün Kandil kaybetti. Bugün terörle yan yana duranlar kaybetti. Bugün kumpasçılar kaybetti, kasetçiler, iftiracılar, fitne kaybetti. Doğruluk, kardeşlik, birlik kazandı" dedi.

"İNLERİNDELER, ONLAR BİRAZ ZOR ÇIKAR ARTIK"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Biz buradayız. Diğerleri nerede, mutfaktalar mı? İnlerindeler, onlar biraz zor çıkar artık. Bugün aslında öyle bir kazandık ki kimse kaybetmedi, herkes kazandı. Millet 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Bu gece uyuyacağız. Yarından itibaren Türkiye için, dünyanın bütün mazlumları için 'One minute', 'Dünya beşten büyüktür' diyen, dünyaya sadece parmak değil bayrak da sallaya Erdoğan'ın arkasından Türkiye yüzyılını yazmaya başlıyor muyuz?" diye sordu.

"MİLLET DİĞERLERİNİ MUTFAKLARINA GÖMDÜ"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "İzmir'im, nerede kaldık? Kaldığımız yerden devam edecek miyiz? Mazlumların, Müslümanların liderine İzmir yine sahip çıktı. Bu millet 21 yıldı doğru adamın arkasından doğru şekilde yürüdü. Bu coşkunun esas sahibi sizsiniz. Bizler bu balkondayız ama bu işin mimarı, kadın ve gençlik kollarımızdır. Bu seçim bütün Müslümanların seçimiydi. Telefonlarımız susmuyor. Yurt dışından dostlarımız, burada nasıl coşku olduğunu soruyor. 2024'ün hazırlıklarını yapıyoruz. Millet gerekeni yaptı, diğerlerini mutfaklarına gömdü. Biz onları bir daha çıkartmayacağız oradan" sözlerine yer verdi.