AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suyu bulandıran açıklama CHP’den geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Kendi ellerindeki veriyi Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışıyorlar. YSK'nın güvenilir mekanizmaları çerçevesinde oylarımızı kullandık. Ekranlardan hep birlikte görüyoruz. Milli irade tecelli etmeye başladı. Karar ortaya çıkana, tablo netleşene kadar, son oy sayılana kadar sonuç şu demeyen bir iradeye sahibiz.

14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar, CHP Genel Merkezi'nde alelacele sonuç açıklayanlardır. Yine telaş içinde şu saatte açıklamamızı bekleyiniz. Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, Türkiye güven içinde seçim yapmıştır, yapmaya devam edecektir. Bugün bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. İlk defa Türkiye'de 2.tur deneyimlendi.