Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu İstanbul'da kullandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile oy kullancağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı.Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.



Başkan Erdoğan oy kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

Tabii şimdi burada partiler yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oy vereceği için. İnanıyorum çok kısa sürede oylama bitecektir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir oylama ilk defa yüzde 90'a varan bir katılımla Türkiye demokratik mücadelesini verdi ve bugün de aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Katılım son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum.