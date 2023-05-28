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Başkan Erdoğan'dan seçmenlere çağrı: Son ana kadar koruma vakti!

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" ifadelerini kullandı.

28.05.2023, 17:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 17:12

Başkan Erdoğan’dan seçmenlere çağrı: Son ana kadar koruma vakti!

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Başkan Erdoğan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda vatandaşları sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!

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