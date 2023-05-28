Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a tebrik mesajı

Dünya liderleri seçimdeki başarısı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim." dedi.

ORBAN: TARTIŞMASIZ ZAFER

Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban da "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmasız seçim zaferini kutluyorum" diye yazdı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'deki iradeyi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutluyorum. Milli siyasetin devamı bakımından bu seçimin sonucu önemliydi. Türk ulusuna hayırlı olsun." dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Anavatan Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu hayırlı olsun. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın kazanması bizler açısından önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanına yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki güvenilir ve tarihi zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti" ifadesi kullanıldı.

Pakistan Başbakanı Sahbaz Şerif, "Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi sunuyorum. Siyaseti kamu hizmetine demirlemiş birkaç dünya liderinden biridir. O, mazlum Müslümanlar için bir güç direği ve devredilemez hakları için ateşli bir ses olmuştur. Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, yukarı yönlü bir yörüngede kalmaya devam edecektir. İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu zaferi Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.