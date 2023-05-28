  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için teyakkuza geçti

İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için teyakkuza geçti

Türkiye 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandığa gitmeye hazırlanırken seçimde herhangi bir sorun yaşanmaması ve güvenliğin kontrol altında tutulması için İçişleri Bakanlığı önlemler aldı. Tarihi seçim için ülke genelinde 324 bin 409 polis, 193 bin 879 jandarma, 2 bin 640 Sahil Güvenlik, 58 bin 648 güvenlik korucusu ve 17 bin 189 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 596 bin 765 güvenlik personeli görevlendirildi.

28.05.2023, 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 12:33

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Seçim harekât merkezi olarak görev yapacak. 81 ildeki tüm gelişmeler bu merkezden canlı olarak takip edilecek.

İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için teyakkuza geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de güvenlik merkezi kuruldu. 81 ile video konferansla canlı bağlantı sağlanacak. Helikopter, İHA ve dronlarla çekilen görüntüler anlık merkeze aktarılacak.

İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için teyakkuza geçti

SİBER NÖBET

Sosyal medya platformları üzerinden olası dezenformasyon, "seçim suçları" ile "provokatif paylaşımları" takip etmek amacıyla da "bilişim suçları ile mücadele ekipleri" görevlendirildi. Sosyal medya platformlarında suç unsuru tespit edilen paylaşımlarda bulunan kişilerle ilgili anında adli-idari işlemler başlatılacak.

İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için teyakkuza geçti

ELEKTRİK ÖNLEMİ

Olası elektrik kesintilerine karşın ise ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynakları ve aydınlatma sistemleri çalışır halde bulundurulacak.

İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği için teyakkuza geçti

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro ve benzeri yerlerde yapılabilecek muhtemel eylemlere karşı da tedbirler alınacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA