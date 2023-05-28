Joe Biden’dan Başkan Erdoğan’a seçim tebriği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyeti sonrası dünya liderlerinden de tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

En son tebrik mesajı yayınlayan isim ise ABD Başkanı Joe Biden oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Biden, 'Türkiye' vurgusu yaptığı paylaşımda Erdoğan ile küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.





Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de tebrik mesajı yayınladı.

Blinken'ın yayınladığı mesajda öne çıkan konu başlıkları ise şöyle:

- Seçimi kazanıp yeniden seçilen Erdoğan'ı ve yüksek katılım gösteren halkı kutluyorum.

- Türkiye değerli bir NATO üyesi ve partneridir.

- Türk halkı tarafından seçilen Türk hükümetiyle çalışmaya devam etmeyi bekliyorum.