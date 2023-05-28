  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümü başlamıştır. 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. Bugün kucaklaşma, muhabbet kazanmıştır. 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ülkemize, milletimize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim mahçup etmesin." dedi.

28.05.2023, 20:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 21:10

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

28 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeninden Cumhurbaşkanı seçildi. MHP lideri Bahçeli tarihi seçimin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir.

Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte k atılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir.

Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA