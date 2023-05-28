Vakit büyük Türkiye vakti

SİYASİ TARİHİMİZDE İLK

Türkiye, bugün Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek. Oy verme işlemi, ülke genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek.



60 MİLYON OY VERECEK

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.



TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim, tarihi bir dönemecin de başlangıcı olacak. Seçmen, tam bağımsız Türkiye'nin geleceğini oylayacak.



KÜRESEL ÖLÇEKTE ETKİLİ

Yeni dünya düzeninde güçlü şekilde yerini alacak olan ülkemiz bölgesi ve küresel ölçekte 21'inci yüzyılın mimarisinde büyük rol oynayacak. 86 milyon vatandaşıyla karar mekanizmalarında etkili bir ülke olarak yola devam edecek.

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