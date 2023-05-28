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YSK Başkanı Yener: Olumsuz bir durum yaşanmadı

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener "Oy verme süreci sona ermiştir. Herhangi olumsuz durum söz konusu olmamıştır. İtirazlar da değerlendirilmiştir" dedi

AA

28.05.2023, 17:15 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 17:37

YSK Başkanı Yener: Olumsuz bir durum yaşanmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işleminin tamamlandığını, Kurul'a yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." diyen Yener, şöyle devam etti:

"Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

Ahmet Yener, yayın yasağının ne zaman kaldırılacağının sorulması üzerine, konunun Kurul gündemine alınarak değerlendirileceğini kaydetti.

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