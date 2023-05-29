Kılıçdaroğlu 12. seçim hezimetini yaşadı

Türkiye seçimini yaptı ve 14 Mayıs'ta yapılan ilk turun galibi olan Başkan Recep Tayip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da fark atarak sandıklarda birinci geldi.

İlk turda adaylardan birinin Cumhurbaşkanı olarak seçilebilmesi için yüzde 50 oy oranını geçmesi gerektiği yarışta Başkan Erdoğan yüzde 49 oranında oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44'te kalmıştı. Dün ikinci tur için sandık başına giden seçmenler, bir kez daha tercih yaptı.

SİYASİ TARİHTE BİR İLK

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.



YENİLGİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turu kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı dimdik ayakta görmek istiyorum, yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız!" ifadelerini kullandı. Öte yandan dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde hareketli saatler yaşandı. Öfke ve hayal kırıklığı içinde toplanan bir grup partili, "Kemal istifa" sloganları attı.

OY VERİRKEN TEŞEKKÜR ETTİ

KILIÇDAROĞLU, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullandı. 4221 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getiren herkese teşekkür etti. Öte yandan okula gelen Kılıçdaroğlu çiftine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da eşlik ettiği görüldü.