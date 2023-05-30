Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir demokrasi zaferine imza atarken, ekonomin rotasını 'uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı üretim' olarak açıkladı. Bu yıl öngörülen 455 milyar liralık yatırım ve 5 yıllık dönemde 6 milyonluk istihdam hedefi ile vatandaşın gelirini artırmak için Meclis açılır açılmaz öncelikli yasal düzenlemeler ve adımlar hayata geçirilecek.

GÜVEN VE İSTİKRAR EKİBİ

Yeni kabinenin en geç pazartesi açıklanması beklenirken, ekonomide de yeni dönemin 'güven ve istikrar' ekibi belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları, hükümet programının ekonomi ayağını hazırlayacak. Hükümet programının ekonomi ayağına bu dönem refah artışı, güçlü toplum, büyük ekonomi damgasını vuracak.





Meclis'in gündemine gelecek ilk düzenleme kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavanın uzatılması olacak. Özellikle büyük fiyat artışları, hayat pahalılığının önüne geçecek reformlar devreye girecek. Fahiş kira artışının önünü geçmek için Türk Ceza Kanunu'nda hapis ve para cezasını içeren düzenlemeler yapılacak.



KİŞİ BAŞINA 16 BİN DOLAR

Ekonomi ekibi 5 yıllık Ekonomi Eylem Planı'nı uygulamaya alacak. Yeni dönem reformlarını, sosyal destek hamlelerini omuzlayacak bakanlıklar için özel sektörde başarı öyküsü yazan, reel sektörün sorunlarını bilen isimlere yer verilecek. Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, yüzde 5.5 büyüme, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek.



Ek gösterge düzenlemesi dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri için de düzenleme yapılacak. Düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Yaklaşık 1 milyon esnafın 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi de Meclis açılır açılmaz gündeme alınacak başlıklar arasında yer alacak.





EMEKLİYE REFAH PAYI

7 bin 500 liradan fazla maaş alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine ilişkin düzenleme yapılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. 12 bin lira civarında olan en düşük memur maaşı da 22 bin liraya çıkacak. Asgari ücret 500 dolar (10 bin lira) seviyesine çıkarılacak.

GÜVEN ENDEKSİ 20 AYIN ZİRVESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.4 artarak 103.7 değerini aldı. Böylelikle endeks Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103.7 seviyesine geldi. Tüketici güven endeksi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4 yükselişle 91.1 ile 2018'in Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi 105.1 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 artışla 116.7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4.3 yükselişle 92.2 oldu.

BORSA İSTANBUL'DA İSTİKRAR COŞKUSU

Seçim belirsizliğinin bitmesi Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş getirdi. BIST- 100 Endeksi yüzde 4.8 yükselerek 4.800 puana kadar yükseldi. Şirketlerin piyasa değeri ilk seansta 250 milyar lira, dolar bazında ise 11 milyar dolar arttı. Endeks günü ise yüzde 4.1 yükselişle 4.768,56 puandan tamamladı.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Başkan Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ı "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı kutluyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum" sözleriyle tebrik etti.

AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz'ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da adı geçiyor. Bakanların milletvekili olarak kalması halinde Nureddin Nebati, Fatih Dönmez, Mustafa Varank gibi isimler Meclis sıralarında görülecek.