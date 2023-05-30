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Haberler Gündem Başkan Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı 10 il

Başkan Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı 10 il

30.5.2023

Gazete

Başkan Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı 10 il
28 Mayıs seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il belirlendi. Bayburt % 81.74, Gümüşhane, %77.25, Çankırı %75.9, Yozgat % 75.68, Rize % 75.38, Kahramanmaraş % 74.84, Aksaray % 74.57, Sivas % 73.09, Konya % 72.51 ve Erzurum % 72.01 ile Başkan Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il oldu.



HATAY DA ERDOĞAN'A GEÇTİ
14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde çıktığı Hatay'da depremzedelere yapılan ağır hakaretler sonrası 2. tur seçimlerinde Başkan Erdoğan öne geçti. Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferi Hatay halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Erdoğan'ın sandıklar sonucunda yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi Hatay halkını sokaklara döktü. Binlerce vatandaş araçlarına Türk bayrakları, AK Parti flamaları asarak şehir turu attı. AK Parti teşkilatları önünde toplanan vatandaşlar da çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp kutlama yaptı.
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