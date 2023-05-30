Sabaha kadar coşku

Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi tüm yurtta sabaha kadar coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ege illerinde de sevinç ve coşku büyüktü. Aydın'da AK Partililer, Erdoğan'ın seçimi kazanmasını ve ildeki oylarının artırmasını araç konvoylarıyla ve meşaleler yakarak büyük coşkuyla kutladı. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile birlikte İl Başkanı Gökhan Ökten, alanlarda kutlama yapan vatandaşların sevincine ortak oldu.

CAMİLERDE ŞÜKÜR NAMAZI KILINDI

Afyonkarahisar'da Başkan Erdoğan'ın zaferi coşkuyla kutlanırken vatandaşlar camilerde şükür namazı kıldı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Bizim gayemiz ülkemiz ve milletimize hizmet etmek. Ardı ardına sıraladığımız hizmetlere yenilerini eklemek. Yeni dönemde Afyonkarahisar da hak ettiği hizmetleri fazlasıyla alacak" dedi.

MEYDANLARA SIĞMADILAR

Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Uşaklılar da sokaklara çıktı. Seçim sonucunu kutlayan pek çok Uşaklı, sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Kentin her noktasında kutlama yapan vatandaşlar kent meydanındaki miting alanına geldi. TIR'la, kepçeyle, iş makinesi gibi araçlarla da meydana gelen vatandaşlar da dikkati çekti. Kütahya'da 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde sonuçların belli olmasını ardından Cumhur İttifakı'nın kutlamaları meydanlara sığmadı. Zafer Meydanı'nda başta olmak üzere cadde ve sokaklara taşan kutlamalar büyük coşkuya sahne oldu

ZEYBEK OYNADILAR

Balıkesir'de seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın tekrar seçilmesini kutlayan binlerce vatandaş 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Bayrak sallayan ve şarkılar söyleyen vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için sevgi gösterilerinde bulundu. Denizli'de seçimi önde bitiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi binlerce kişi, Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler meydanında sabaha kadar kutlama yaptı. Kornalara basıp şehirde tur atan vatandaşlar sevinç gösterileri yaptı. Havai fişek gösterileri geceyi ve sevinç gösterilerini renklendirirken, platformdakiler kazanılan her seçim sonrasında olduğu gibi platformda geleneksel zeybek oyunu oynadı.

İZMİR'DE TRAFİK KİLİTLENDİ

İZMİR'DEKİ Cumhur İttifakı seçmenlerinin kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti. Araçlarıyla zafer turu atan partililer, Türk bayrakları ve parti flamalarıyla kutlamalarını sürdürdü. Seçmenlerin oluşturduğu konvoylar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda trafik kilitlendi.

BAZI partililer araçlarından inerek müzik eşliğinde cadde üzerinde dans etti. Seçim için görevlendirilen kolluk kuvvetleri ise oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için görev yaptı. Gece geç saatlere kadar devam eden kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan partililer dağıldı.

MUĞLA'DA KONVOY OLUŞTURULDU

MUĞLA il merkezinde, önce AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü, burada uzun süre ellerinde meşaleler ve bayraklarla zaferi kutladı. Düzenlenen konvoya da yüzlerce araç katıldı, polis olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı, bazı yolları trafiğe kapadı. Kutlamalarda Muğla Milletvekili Kadem Mete, vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı. Kutlamalara MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat da katıldı.

MANİSA'DA HALAYLAR ÇEKİLDİ

MANİSA'DA kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Ellerine AK Parti ve MHP bayrakları alan partililer meşaleler yakarak halaylar çekti. Araç konvoylarının da yapıldığı kentte yakılan meşaleler ve çalan müzikler eşliğinde partililer halaylar çekti. Dev Erdoğan fotoğraflarının açıldığı kutlamalarda tekbir sesleri ile Manisa sokaklarını inleten partililer yoğun kalabalık oluşturdu.

İHSAN KARATAŞ/KAZIM YÖRÜKCE/SUAT SALGIN/ÜMİT ÖZMEN/NADİR UYSAL/ADEM ÜLKER/SEBAHATTİN ALP/CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU / ERCAN AKGÜN