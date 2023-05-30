YSK Başkanı Yener’den kesin seçim sonuçları açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye bugün gönderileceğini söyledi. YSK Başkanı Yener, "Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek." dedi.

KESİN SONUÇLARIN ARDINDAN MİLLETVEKİLLERİ YEMİN EDECEK

Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının önemi büyük. Zira, 28.dönem milletvekilleri göreve başlamak için yemin etmeyi bekliyor. Yemin töreni ise kesin sonuçların ilanını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vekillerin yeminini Cuma gününe kadar edeceğini duyurmuştu.

YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ SONRASI AÇIKLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir kabine kurulacağını söylemişti. Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Zira, İbrahim Kalın da bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Meclis'in yemin etmesinin ardından yeni kabinede görev alacak bir vekilin istifa etmesi gerekecek.