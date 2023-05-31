Başkan Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sivil, askeri, kamu kurumlarını, belediye şirketleri dahil kamu kaynakları kullanan her kuruluşu Sayıştay denetimi altına aldık. Ülkemizin mali istikrarına katkı vermek üzere gelir ve giderleri kontrol altına almak için Sayıştay'ın yeri doldurulamaz. Sizler 85 milyonun hakkını koruyorsunuz.

Genci ile yaşlısı ile, kadını ile erkeği ile milletimizin ödediği tüm vergilerin denetimini sizler gerçekleştiriyorsunuz. Taşıması ağır bir yüktür. Kuyumcu titizliği ile icra edilmesi gereken zor bir görevdir. Milli bir görevdir. Buradaki her kardeşimin bu şekilde görevine yaklaştığına ve yaklaşmaya devam edeceğine inanıyorum.

29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir coşku ile kutlayacağız. Türkiye Yüzyılı ülkemizi muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak. Türkiye Yüzyılı, istikrar harbi ruhu ile 85 milyonun sırt sırta vererek istikbali inşa etmesidir. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını Meclis'te atmıştı. Yüzde 52,18 oy oranı ile şahsımıza 5 yıl daha hizmet etme imkanı sunan kardeşlerimizin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Nasıl 21 yıldır milletin emanetine sahip çıktıysak, bundan sonra da buna gölge düşürmeyeceğiz.

Yürütmesi, yasaması, yargısı ile, devletin organları ile uyumlu bir işbirliği çok önemli. Bizim gibi bunun sıkıntısını çekmiş bir ülke için bu hayati derecede önemlidir.