Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük zafer elde eden ve yeniden Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan hızlı adımlarla yoluna devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ve dünya gündemi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak.

YENİ KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası yaptığı açıklamada, "YSK milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve hem de tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Süreç devam ediyor. Tebrikat süreci devam ediyor. Geniş bir katılımla o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz." demişti.