‘Milletim kumar masasını devirdi’

Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı. İki tur yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci zaferiyle sonuçlandı. Yoğun gündemine kaldığı yerden devam eden Başkan Erdoğan, Türkiye Odalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'na katıldı.

HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR

28 Mayıs seçim sonuçlarına değinen Başkan Erdoğan, "Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedeflerine ulaşamamıştır. Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur. Kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Kampanya sürecinde kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyen seçimin kazananıdır. Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır. Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek sandıklara koşan gurbetçilerimiz bu seçimin kazananıdır. Türkiye denilince gözleri parlayan, gözlerinden damlalar akan ülkemiz için dua eden, bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar bu seçimin kazananıdır. Seçim dönemi boyunca söylemedikleri yalan, iftira kalmadı. Karşındakinde küfe yok, rahat atıyor.

Önemli olan ne, seçimi atlatalım hele. Bugüne kadar yaptıklarınız ortada. 10 tane büyükşehir belediye başkanları var, İstanbul, Ankara, İzmir'de ne yaptı? Yaptıklarını söylemiyorlar. İzmir'i devamlı takip ediyorum" dedi.

Türkiye Yüzyılı teklifinin seçimlerde büyük teveccühle kabul gördüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Milletimiz 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığına yüzde 52,18 oranında oyla şahsımıza vererek istikrar sürsün, Türkiye büyüsün demiştir. Milletim kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolardan alıp 10 bin 650 dolara beraber yükselttik. İstihdamı 32 milyona beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara, turist sayısını 51,5 milyonun üstüne beraber çıkardık. 60 yıllık hayal olan TOGG projesini sizlerin de sahiplenmesiyle birlikte gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarıları kamu özel sektör dayanışması içinde beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacağız" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

"Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz" diyen Bakan Erdoğan, "28 Mayıs gecesini ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya Türk cumhuriyetlerine kadar her yerde bayram gecesine çeviren tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kartı yemiştir. Depremzedelerimiz geride bıraktığımız haftalarda kayıplarının acısıyla mücadele etmediler. Oy tercihlerinden dolayı insanlığın en aşağılık hakaretlerine hedef oldular. Depremzede kardeşlerimize yönelik linç kampanyalarını unutmayacak, unutturmayacağız" dedi.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını da anlatan Başkan Erdoğan, "21 yıldır bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik yine biz olacağız. Son yıllarda pek çok önemli adım attık. Dost ve kardeş ülkelerle aramızdaki pürüzleri giderdik. Putin ile son görüşmede tahıl koridorundan gönderilecek tahılların fakir Afrika ülkelerine una çevrilip gönderilmesi mutabakatını teyit ettik. Tahıl anlaşması ve bunun yanında esir takasıyla diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Türkiye'yi sonu felaketle bitecek çatışmadan koruduk" dedi.

Törenin sonunda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etti.

'YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANIYOR'

BAŞKAN Erdoğan, seçim öncesinde muhalefetin söylemlerine dikkat çekerek atılan iftiraların boşa çıktığını söyledi. İktidarın elindeki tüm imkanları en güzel şekilde kullanacaklarını belirten Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: "29 Mayıs günü bankadan para çekemeyeceği iddiasından Döviz Kuru ve sebze fiyatlarının uçacağına dair tüm tuşlara bastılar. Ne oldu, bankalar kapandı mı? Hepsi yalan, ama işte yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar" dedi.