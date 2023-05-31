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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 17.30'da gerçekleşecek.

31.05.2023, 16:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023, 16:53

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bugün, görevdeki bakanları son kez Kabine Toplantısı'nda ağırlayan Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarından MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de Külliye'de ağırlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ KABUL EDECEK
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki kritik görüşme saat 17.30'da gerçekleşecek. Erdoğan, Bahçeli görüşmesinde seçim zaferinin masaya yatırılması ve yeni döneme dair fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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