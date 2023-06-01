Sahte mahkeme kararı çıkaran şebekeye operasyon

İstanbul'da aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye, optik cihazlarla hazırladığı sahte mahkeme kararını para karşılığı satarak, bu yolla ulusal basın kuruluşlarında yayınlanan bazı haberlere erişim engeli getirdiği tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Uğur Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İlknur Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmaların devamında şebeke üyesi olduğu belirlenen 12 şüpheliye daha operasyon düzenlendi.

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