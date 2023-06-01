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Haberler Gündem TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin ziyaretçi ağırladı

TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. TCG Anadolu'yu 11 Nisan'dan bu yana İstanbul ve İzmir limanlarında yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.

01.06.2023, 08:30

TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir’deki limanlarda 400 bin ziyaretçi ağırladı

İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, sabah saatleri itibarıyla planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrıldı.

TCG Anadolu, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşı ağırladı.

İstanbul'un ardından 3 Mayıs-15 Mayıs tarihlerinde İzmir Alsancak'a giden gemiyi 148 binden fazla kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu, 17 Mayıs'tan bu yana ise İstanbul Sarayburnu'nda halk tarafından ziyaret edildi.

Böylece 11 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve İzmir liman ziyaretlerinde toplam 400 bine yakın vatandaş, TCG Anadolu'yu görme fırsatı buldu.

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