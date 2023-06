Türkiye Yüzyılı vizyonunu 85 milyon inşa edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161'inci kuruluş yıldönümü törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu vizyonu 85 milyon hep birlikte adım adım gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bu yıl 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümüne kavuşacağız. 85 milyon tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak Cumhuriyetimizin 100'üncü sene-i devriyesini büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Maziden atiye kurduğumuz bir asırlık köprünün ihtişamına hep beraber şahitlik edeceğiz. Yeni ufuklara da birlikte yelken açıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI YOL HARİTASI

"Bu önemli yıldönümünü yepyeni vizyonun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyenin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritasıdır. Türkiye Yüzyılı, milletimizin asırlık hayalini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere yürüme azmidir. Türkiye Yüzyılı, istiklal harbi ruhuyla 85 milyonun sırt sırta verip istikbali inşa etmesinin adıdır. 85 milyon gönül birliği içinde bu vizyonu adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "On yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan Türk demokrasisi tartışmasız şekilde en büyük kazananı oldu. İradesine ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞARI HİKAYESİNİN SIRRI

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun uğraşlar son ucunda devletin tüm kurumlarının hedef birliği, anlayış ve tüm bunların ahenkle çalışmasını temin ettik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu yıllar sonra yeniden devletimizin hakim paradigması haline getirdik. Vatandaşımız yıllar sonra hasretini çektiği hizmetlere böyle kavuştu. On yıllar boyunca insanlarımızın canına kast eden eli kanlı terör örgütleriyle başarılı mücadele böyle verildi. Türkiye küresel siyasette dikkatle takip edilen ülke konumuna böyle geldi. Dünyada yaşanan krizlere rağmen ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5.5 oranında büyümeyi böyle sağladı. İstihdamdan turizme, ulaşımdan eğitime, sağlıktan savunma sanayine kadar her alanda Türkiye başarıdan başarıya böyle koştu."

'MİLLETTEN YENİDEN GÜVENOYU ALDIK'

"CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemiyle kazanımlarımızı tahkim edebileceğimiz bir yönetim modeline kavuştuk" diye konuşan Erdoğan, "Yeni sistemin avantajlarını başta salgın dönemi olmak üzere son yıllarda yaşadığımız krizlerde bizzat müşahade ettik. 50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri ile mücadelemizde de yeni sisteminin katkılarını tekrar tecrübe ettik. Bu gerçeğin insanımız tarafından takdir edildiğini görüyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı sisteminin milletten yeniden güvenoyu almasıdır" diye konuştu.

'TARTIŞMALARA VAKİT YOK'

SON seçimlerin sistem tartışmalarına son noktayı koyduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. Türkiye'nin fuzuli tartışmalarla kaybedecek ne vaktinin ne de enerjisinin olduğunu düşünüyoruz. farklı kesimlerinin de desteğini ve katkısını alarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçireceğiz" dedi.

MEVCUT KABİNE SON TOPLANTISINI YAPTI

MEVCUT Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün son kez toplandı. Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 16.30'da başladı. Bakanların, bakanlıklardaki projelerde son duruma ilişkin sunum yaptığı öğrenildi. Erdoğan'ın da kabine üyelerine teşekkür ettiği belirtildi. Öte yandan yeni Kabine'nin cuma günü açıklanması bekleniyor.

FATMA GÖKSU