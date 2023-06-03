Başkan Erdoğan Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesini Çankaya’da açıkladı

Son Dakika haberi... Yeni Kabine'de görev yapacak isimler beli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunun yanıtını Çankaya Köşkü'nden verdi.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YENİ KABİNE LİSTESİ AÇIKLAMASINDAN SATIR BAŞLARI:
Demokrasimizin gücüne güç katan bir Seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs seçiminde sandığa demokratik tercihini yansıtan 54 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören, 27 milyon 835 bin vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Törenimize katılarak, bizleri onurlandıran devlet başkanlarına ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum.
Türk cumhuriyetindeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla milletimizden 2 kez güvenoyu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların bize çok büyük sorumluluk yüklediğini de biliyoruz. Göreve başlama töreninde ifade ettiğim ilkeler temelinde engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız eski kabine üyelerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
İŞTE YENİ KABİNE ÜYELERİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı Fahrettin: Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu
İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni Kabinenin ilk toplantısının 6 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Başkan Erdoğan, "Yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz." dedi.