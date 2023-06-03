Başkan Erdoğan Yeni Kabine Bakanlar Kurulu listesini Çankaya’da açıkladı

Son Dakika haberi... Yeni Kabine'de görev yapacak isimler beli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni kabine listesinde kimler var?' sorusunun yanıtını Çankaya Köşkü'nden verdi.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YENİ KABİNE LİSTESİ AÇIKLAMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Demokrasimizin gücüne güç katan bir Seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs seçiminde sandığa demokratik tercihini yansıtan 54 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören, 27 milyon 835 bin vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Törenimize katılarak, bizleri onurlandıran devlet başkanlarına ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum.

Türk cumhuriyetindeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla milletimizden 2 kez güvenoyu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların bize çok büyük sorumluluk yüklediğini de biliyoruz. Göreve başlama töreninde ifade ettiğim ilkeler temelinde engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız eski kabine üyelerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

İŞTE YENİ KABİNE ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı Fahrettin: Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni Kabinenin ilk toplantısının 6 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Başkan Erdoğan, "Yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz." dedi.