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Bir haftada 18 örgüt üyesi sınırda yakalandı

3.6.2023

Gazete

Bir haftada 18 örgüt üyesi sınırda yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde, kaçak yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan silahlı terör örgütleri FETÖ üyesi 2, PKK/KCK üyesi 6, MLKP üyesi 1 zanlı yakalandı. Yunanistan sınırında görev yapan hudut birlikleri tarafından son bir haftada FETÖ üyesi 3, PKK/KCK'lı 4, DEAŞ üyesi 1 zanlı yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise Suriye'den yurda girmeye çalışan 1 terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
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