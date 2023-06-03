Bir haftada 18 örgüt üyesi sınırda yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde, kaçak yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan silahlı terör örgütleri FETÖ üyesi 2, PKK/KCK üyesi 6, MLKP üyesi 1 zanlı yakalandı. Yunanistan sınırında görev yapan hudut birlikleri tarafından son bir haftada FETÖ üyesi 3, PKK/KCK'lı 4, DEAŞ üyesi 1 zanlı yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise Suriye'den yurda girmeye çalışan 1 terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.