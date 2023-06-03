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Haberler Gündem İzmir Körfezi ‘ağır hasta’

İzmir Körfezi ‘ağır hasta’

3.6.2023

Gazete

İzmir Körfezi ‘ağır hasta’
İzmir Körfezi'nde ilk kez aynı anda plankton patlaması, kızıl renkli red tide (müsilaj) ve makro algler görüldüğünü belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Körfez çok ağır hasta" dedi. Prof. Dr. Yaşar, "Suyun görünürlüğü sıfır santim. Her yer kirli. Ölü balıklar var. 10 günden beri bu durum devam ediyor. Narlıdere'den itibaren her yerde balık ölümleri, red tide'lar, deniz marulu patlamaları görünür hale geldi. Komaya giriyor diyebilirim. İzmir Körfezi, dünyada ekonomik potansiyel açısından en önemli körfezlerin başında geliyor. Ama bu potansiyelin değere çevrilmesi için yapılması gereken ilk şey körfezin temizlenmesi" diye konuştu.
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