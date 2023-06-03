Ukrayna Rusya sınırında kasabayı vurdu: 2 ölü

Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesindeki bir sınır kasabasını hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna sınırındaki Maslova Pristan kabasında bir otoyola düşen mühimmat parçalarının seyir halindeki araca isabet etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını söyledi. Gladkov ayrıca, gece meydana gelen saldırılar nedeniyle Shebekino kasabasında 2 bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

DİĞER