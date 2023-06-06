4 kritik koltuğun sahibi belli oldu

TÜRKİYE'NİN 100. yılında görev alacak yeni kabine üyelerinin belli olmasının ardından kısa süreliğine boş kalan MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltuklarını yeni sahipleri, dün akşam yapılan atamalarla belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları peş peşe açıklanırken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni Başkanı İbrahim Kalın oldu.

SOSYAL medya hesabından açıklama yapan MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan boşalan İstanbul Valiliği makamına da Gaziantep Valisi Davut Gül atandı.

ÖTE yandan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na da Haluk Görgün getirildi.