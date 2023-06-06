Kabine’nin gündemi ekonomi ve İsveç

SEÇİMLERİN ardından Başkan Erdoğan ile milletvekillerinin yeminleri ve kabinenin açıklanmasıyla yeni dönem başladı. Yeni dönemin ilk haftası hareketli geçecek. Kabine toplantısı, ardından bakanların yemini ve Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

BÜYÜK DEĞİŞİM

BAŞKAN Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantının gündemi ekonomide alınan önlemler ile İsveç'in NATO üyeliği olacak. Ayrıca emekli ve çalışanlar başta olmak üzere seçim öncesi gündeme gelen vaatlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli talimatların da verilmesi bekleniyor. Kabinenin oluşması ile birlikte üst düzey bürokraside de büyük değişiklik bekleniyor. Özellikle bakan yardımcılıkları konusunda kulisler hızlandı. 14 Mayıs seçim listelerinde yer almayan bazı eski milletvekillerinin bu görevlere getirilmesi bekleniyor. En çok merak edilen ise ekonomi bürokrasisindeki değişiklik. Bu alanda da köklü değişiklikler bekleniyor. Yarın toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar yemin edecek. Ayrıca görevleri sona eren eski bakanların da yemin ederek milletvekili görevine başlamaları bekleniyor.

MECLİS BAŞKANI YARIN SEÇİLECEK

ANAYASA ve İçtüzüğe göre TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru süresi bugün dolacak. Seçim ise yarın yapılacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek. Cumhur İttifakı'nın TBMM Başkanı adayının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

ZÜBEYDE YILMAZ