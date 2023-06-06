Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ziyaretin ardından ilk toplantısını Başkan Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.

YOL HARİTASI BELLİ OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ

Öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor. Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

SEÇİM DÖNEMİNDEKİ SÖZLER TUTULACAK

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ARTIŞI

Diğer yandan toplumun büyük bir bölümünü ilgilendiren maaş artışlarıyla ilgili de çalışmaların yapılacağı kabinede temmuz öncesinde son durum değerlendirilecek