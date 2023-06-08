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28 bin polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı genel atama çalışmaları kapsamında 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını bildirdi.

AA

08.06.2023, 18:44

28 bin polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2023 yılı genel atama çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu kapsamda 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin, personelin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detayların düşünülerek sonuçlandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik bu yılki genel atamalarda polislerimizin yüzde 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10 bin polisimizin de nisan ayından bu yana tayini, tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir."

Yerlikaya, genel atamaların, ülke, millet ve halkın huzur ve güvenliğinin teminatı Emniyet Teşkilatı'na hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

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