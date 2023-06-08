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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 meselesi ele alındı.

08.06.2023, 09:58

Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 meselesi ele alındı.

Antony Blinken, Bakan Hakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

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