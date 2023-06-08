MİT’ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz

Son dakika haberi... MİT, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.