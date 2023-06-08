Yeni dönemin ilk MGK’sı toplandı! İşte masadaki konular

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplandı. Beştepe'deki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan katılıyor. Toplantıda, aralarında Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü'nün de bulunduğu kurul üyesi olmayan güvenlik bürokratları da katılıyor.





SICAK GÜNDEM

Toplantının sıcak gündeminde; Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen temaslar, ABD ile yapılması planlanan stratejik mekanizma toplantısı ve İsveç'in NATO üyeliği konuları öne çıkıyor.

MASADAKİ KONULAR

Toplantıda, ele alınması beklenen diğer konular ise şöyle: Deprem felaketinin Türkiye'nin milli güç unsurlarına yönelik olumsuz etkisini bertaraf etmeye yönelik tedbirlerin değerlendirilmesi.

Terör örgütleri ile yurt içi ve yurt dışında sürdürülen mücadele. Rusya-Ukrayna savaşı. Kosova özelinde Balkan coğrafyasındaki gelişmeler. Yunanistan ile ilişkilerde oluşan sıcak atmosfer.