Kaprislere boyun eğmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla 9 milyon fidanı toprakla buluşturmak için düzenlenen Dokuz Millet Bahçesi Toplu Açılış Töreni'ne Külliye'den canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, Adıyaman'la birlikte dokuz ayrı şehirdeki dokuz adet millet bahçesinin açılışını aynı anda yapmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

'MESELE ÇÖZÜME KAVUŞACAK'

Erdoğan, Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Giresun-Bulancak Millet Bahçesi 28 bin metrekare, Düzce-Cumayeri Millet Bahçesi 72 bin metrekare, Bursa-Harmancık Millet Bahçesi 40 bin metrekare, Bolu- Gerede Millet Bahçesi 295 bin metrekare, Afyonkarahisar-Şuhut Millet Bahçesi 125 bin metrekare, Adana- Aladağ Millet Bahçesi 200 bin metrekare, Sivas-Şarkışla Millet Bahçesi 150 bin metrekare, Erzincan-Tercan Camiişerif Millet Bahçesi 52 bin metrekare olmak üzere açılan bahçelerin 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu açıkladı.

Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunun depremle birlikte daha yakından görüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle bu meseleyi çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

'DEPREM KAPIYI ÇALMADAN...'

Vatandaşların 'Yarısı Bizden Kampanyası'na yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, "Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum: Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteğiyle şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğimize inanıyorum" dedi. Erdoğan, konuşmasının ardından millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

'AYNI ZAMANDA AFET TOPLANMA ALANI'

MİLLET bahçelerinin tamamının afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermekte olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan, asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde, bu tarz toplanma alanlarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. "Çevre ve şehirlilikte attığımız her adımın, hayata geçirdiğimiz her projenin, bu süreçte çok ciddi faydasını gördük" diyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Milletimize sözümüzü tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Törenin ardından 9 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının sembolü olarak ilk fidanlar dikildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de dikilen fidanlara su verdi.